Juventus-Frosinone, dove vederla

Juventus-Frosinone, le probabili formazioni

Lanon vince da più di un mese e avrà una grande occasione per uscire almeno in parte dalla crisi contro il Frosinone; match in programma all'Allianz Stadium alle 12:30. All'andata i bianconeri vinsero ma con fatica grazie al gol nel finale di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri ritrova Bremer, squalificato a Verona ma perde Danilo per infortunio. Diverse le novità di formazione rispetto all'ultima partita pareggiata dalla Juve.Il match tra Juventus e Frosinone, in programma alle 12:30, sarà visibile su Dazn e su Sky.Leggi cliccando in altro su GALLERY le probabili formazioni di Juventus-Frosinone.Appuntamento nell'immediato post partita di Juventus-Frosinone con L'Osservatorio Romano. Marcello Chirico, Cristiano Corbo e Antonio Romano vi racconteranno tutte le ultime sensazioni, emozioni e notizie della partita.