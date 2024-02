Scontato un bel debito con la sorte. La Juventus torna a vincere dopo 4 partite: lo fa grazie al sigillo di Daniele Rugani, che sfrutta un pallone morto e resuscita pure la sua squadra.Fffiiuu. E un po' per tutti. Per i bianconeri che tornano a respirare, per Allegri che aveva visto l'ennesimo fantasma di una squadra non ancora curata, però almeno rinvigorita e rinforzata dai tre punti. Un pomeriggio che la squadra ha meritato per quanto mostrato nel coraggio e nell'attitudine. Non nel gioco. Non nelle risposte che ci si aspettava.