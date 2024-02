Arbitro: Rosario Rapuano

Assistenti: Mokhtar e Laudato

Var: Mazzoleni

Avar: Di Bello

Quarto ufficiale: Zufferli

Juve-Frosinone, la MOVIOLA

La Juventus scende in campo alle 12:30 per la partita contro il Frosinone all'Allianz Stadium. Un match delicato per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da soli due punti nelle ultime quattro gare. Obbligatorio tornare alla vittoria per i bianconeri. Il direttore di gara sarà Rosario Rapuano. Di seguito la designazione completa dell'incontro.Segui su IlBianconero la moviola di Juventus-Frosinone con tutti gli episodi della partita.56' - Chiesa finisce a terra dopo essere stato toccato sul volto da Cheddira al limite dell'area ma niente fallo.51' - Soulé rimane a terra dopo un contatto con Rugani a centrocampo. Per Rapuano tutto regolare.43' - La Juve guadagna un angolo ma per l'arbitro il pallone era già uscito.21' - Breve controllo del Var per quanto successo nell'area del Frosinone dopo il calcio d'angolo. Tutto regolare.20' - A terra Valeri per un contatto con Mckennie in mezzo al campo, protese del Frosinone.6' - Bremer ammonito per un fallo su Cheddira, proteste del brasiliano, subito punito al primo intervento.3' - Gol Juve, regolare la posizione di Mckennie e quella successiva di Vlahovic.1' - Inizia il match, arbitra Rapuano.