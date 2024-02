Nel duello contro il Frosinone, la Juventus trionfa con un gol allo scadere siglato da Rugani. Vlahovic brilla con una doppietta e una precisa assistenza di testa per il gol vincente del difensore bianconero. La partita, incerta fino all'ultimo istante, ha visto entrambe le squadre lottare con determinazione, ma è stata la Juventus a prevalere nel momento cruciale, garantendo una vittoria fondamentale. Rugani, solitamente difensore, si è distinto per il suo ruolo decisivo in attacco, suggellando una serata memorabile per i tifosi bianconeri.



Juventus-Frosinone, gli highlights del match