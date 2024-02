Juventus-Frosinone, le parole di Cristiano Giuntoli

Le parole di Cristianoa Sky, prima di Juventus-Frosinone.- Il mister ha fatto 54 punti insieme a staff e ragazzi, giusto continuare così sulla strada che ci ha dato soddisfazioni. Ora dobbiamo arrivare all'obiettivo Champions League.- Quarto posto? Si, sarebbe una stagione positiva. E' il nostro obiettivo, dobbiamo ancora sistemare i conti, la Juve ha iniziato un progetto con i giovani e c'è un aumento del 30% dell'impiego dei giovani. Il mister sta facendo un grandissimo lavoro e siamo contenti.- Noi vogliamo tenere il mister e lui vuole restare. A tempo debito ne parleremo insieme. A fine stagione? A tempo debito.- Avevamo l'esigenza numerica di mettere un ragazzo che non disturbasse l'andamento del gruppo. Volevamo prendere un giovane di belle speranze. L'opportunità è arrivata a 48 ore dalla chiusura del mercato e non potevamo negoziare. In futuro avremo modo e tempo di ridiscutere tutto con il Southampton. Siamo contenti del ragazzo, è appena arrivato e deve fare esperienza. Sappiamo della sua qualità, abbiamo fatto un'operazione light, corretta economicamente e dal punto di vista sportivo. Non avevamo esigenza di un titolare ma di aumentare il numero dei ragazzi in rosa.