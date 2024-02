Juventus. Chiesa sostituito: la reazione dei tifosi

E' durata circa sessanta minuti la partita di Federico Chiesa. Non certo quella che sperava l'attaccante della Juventus, che non è riuscito a segnare nè a essere decisivo. Pochi secondi prima della sostituzione, il numero sette aveva avuto una grande occasione guadagnando però solo un calcio d'angolo. Poi, l'uscita dal campo con l'Allianz Stadium diviso.Chiesa è uscito tra qualche applauso e qualche fischio. La prestazione dell'italiano non è stata certo convincente ma è probabile comunque che il disappunto dei tifosi presenti allo stadio fosse più per la scelta di Massimiliano Allegri, che ha deciso di non puntare sul tridente offensivo ma di sostituire Chiesa con Kenan Yilldiz.