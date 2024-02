Juventus-Frosinone, può giocare Djalò?

In vista della partita, Massimilianosta maturando le prime idee di formazione. Per quel che riguarda la situazione in difesa, questa vede al momento il terzetto favorito composto da, con quest’ultimo che ha sempre dato ottime risposte quando è stato chiamato in causa.Negli ultimi allenamenti alla Continassa, secondo quanto riporta Repubblica, si sono notate. Giorno dopo giorno, il difensore sta dimostrando di aver superato la ruggine derivante dalla lunga inattività dopo la rottura del crociato avvenuta nel marzo del 2023. Djalo, portoghese e soffiato all'Inter per sostituire Alex Sandro il prossimo anno,, magari entrando durante la partita. La sua crescita e il suo recupero sono elementi positivi che potrebbero offrire ulteriori opzioni al reparto difensivo della Juventus.