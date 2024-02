Juve, i numeri della difesa

. Correva il 27 gennaio e probabilmente lanon immaginava che, dopo quel pareggio forse dovuto anche all'ingenua espulsione di Arek Milik, avrebbe dovuto attendere un mese per tornare - non senza fatica - alla vittoria, tra due sconfitte con Inter e Udinese, nonché una deludente X contro il Verona. Ma soprattutto allora era difficile pensare che da quel momento in poi(a cui sommare appunto quello di Tommaso Baldanzi con l'Empoli).Eppure i numeri son lì da vedere, da analizzare. Perché è indubbio che da quel 27 gennaio, nel complesso di una squadra in difficoltà,, non riuscendo più a a mantenere inviolata la porta di Wojciech Szczesny - comunque sempre sul pezzo - e incassando reti anche da avversarie decisamente meno quotate, in grado di creare difficoltà in ogni momento della partita.E questo al di là degli interpreti, che tra problemi fisici e squalifiche si sono alternati senza che però il risultato in questo senso cambiasse.perché poi il gol in un modo o nell'altro - si legga: con questo Dusan- potrebbe anche arrivare. Da capire, innanzitutto, che cosa sia successo. Fondamentale, poi, intervenire subito.