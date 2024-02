Le parole dia Sky:"Abbiamo giocato un primo tempo di alto livello anche dal punto di vista della manovra e della ricerca. Nel secondo abbiamo perso un po’ di energia anche di appiglio anche nell’andare ad attaccare gli avversari. Ho fatti dei cambi per cercare di ridare vitalità. Questo ci ha dato relativamente forza, poi peccato per il finale. Avevo messo un difensore in più per andare a rinforzare quella linea di saltatori che aveva messo la Juve. Devo dire che non gira. Mi dispiace veramente. Torniamo a casa con rammarico nonostante una prestazione di ottimo livello. Il risultato determina quelle gioie e quei pensieri che nonostante una grande gara contro UNA squadra che doveva rifarsi, tornare a casa a mani vuote è veramente un peccato".