Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Juventus-Frosinone: "Sicuramente con la Roma abbiamo fatto un grande primo tempo. Quando si gioca con grande squadra, ma anche con le medie non si può pensare di poter dominare per 70-80 minuti, capita anche alle grandi. La differenza sta nel concretizzare quando capitano le occasioni. Dobbiamo comunque sempre imparare a difendere meglio, anche se con la Roma abbiamo dato poche possibilità di essere pericolosa. Dobbiamo comunque sempre imparare a difendere meglio, anche se con la Roma abbiamo dato poche possibilità di essere pericolosa, sicuramente dovrà girare dalla parte giusta e noi dovremo essere cinici"."Cambia tanto, ma ogni giorno leggo modulo diversi. E' pretattica, sono sincero anche noi ci stiamo preparando in diversi modi in base a quello che sarà il loro schieramento. Più che cambiare sistema di gioco, cambiano le caratteristiche dei calciatori in campo"."Ho sempre creato competitività tra i calciatori, lui è un leader ma ogni valutazione sui singoli viene fatta in base a quello che vedo durante la settimana""Densità nella nostra squadra non manca. Contro l'Atalanta avevamo cambiato assetto nelle due fasi. Se riguardate i gol presi con la Roma c'era densità, anzi sul primo gol stavamo tutti sotto la palla. Mancata aggressività, questa va ritrovata. Bisogna avere magari maggior determinazione e aggressività"Abbiamo delle difficoltà ma anche loro. Hanno fatto un grand percorso finora, ora stanno avendo delle difficoltà mi auguro che le avranno per un'altra giornata"