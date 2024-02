Juventus-Frosinone, le parole di Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus per 3-2."Grande dispiacere, fare una partita così in questo stadio, con questa personalità. Peccato prendere gol a trenta secondi dal fischio finale, dovevamo essere più attenti in marcature. Meritavamo un punto per quello che abbiamo messo in campo"."Ottimo atteggiamento di squadra, abbiamo cambiato altezze, pressioni ma i principi la squadra l'ha sempre portati avanti. E' venuta fuori la forza della Juve.""Metto un saltatore in più, ho pensato questo. Loro avevano tanti giocatori forti di testa, col senno di poi se ne farebbero tanti. Se lo fai è per migliorare un situazione, non per peggiorarla. Si dice che in queste partite non si deve fare punti ma il rammarico è per le prestazioni. Non essere mai ripagati dispiace".