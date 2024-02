Dopo quattro turni, la Juventus ritorna finalmente alla vittoria, anche se ottenuta con fatica. È stato un finale agrodolce contro il Frosinone, con Rugani che segna il gol decisivo, cambiando il destino della squadra. Fino a quel momento, la prestazione e l'atteggiamento della Juventus avevano deluso i tifosi. Tuttavia, come è risaputo, la Juventus dimostra di essere viva fino all'ultimo minuto. Questa vittoria potrebbe segnare un punto di svolta, fornendo una scossa necessaria per risollevarsi dalla crisi recente. È un promettente segnale di resistenza e determinazione da parte della squadra, che ora dovrà lavorare sodo per consolidare questo successo e mantenere il secondo posto.



Juventus-Frosinone, il commento di Marcello Chirico a caldo