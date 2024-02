Lascenderà in campo allo Stadium domani alle 12.30. Una gara che potrebbe rivelarsi speciale per il centrocampista francese classe 1995 Adrien. Infatti, come riportato dai dati della Lega Serie A qualora il centrocampista francese scendesse in campo domani nel lunch match, si troverebbe a raggiungere la presenza numero 200 con la maglia della Juventus, ruolo sempre più centrale per il centrocampista francese in maglia bianconera. Nonostante il suo contratto in scadenza, la Juventus però crede molto nell'ex giocatore del Paris Saint Germain, i numeri lo dimostrano.