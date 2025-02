Juventus, (quasi) ultima spiaggia per Koopmeiners. E Frattesi non passa di moda

GETTY

La Juventus pensa ancora a Frattesi

Un'ultima spiaggia? No, ma un’occasione da non sprecare. Per Teun, la maglia da titolare in Juventus-Inter è un segnale chiaro: fiducia rinnovata, ma anche un banco di prova importante per il futuro. Thiago Motta lo ha scelto di nuovo dal primo minuto, convinto dai progressi visti negli allenamenti. L’ha trovato più determinato, più arrabbiato per il poco spazio avuto finora. Dopo tanta fiducia e tante carezze, forse serviva anche una scossa.Dal canto suo, l’olandese dovrà dimostrare di essere il perno del centrocampo bianconero, specie in una serata in cui mancherà Douglas Luiz e Locatelli potrebbe essere impiegato solo a gara in corso. Toccherà a lui garantire qualità e intensità, sia in fase di pressione sia negli inserimenti. Finora, contro l’Inter, nessun gol e nessuna vittoria in sei incroci tra Serie A e Coppa Italia. Un tabù da sfatare, e quale occasione migliore di una sfida scudetto allo Stadium, con gli occhi di tutti puntati su di lui?Dall’altra parte,vive una situazione diversa ma non troppo lontana. Un gennaio in bilico, tentato dall’idea di lasciare l’Inter dopo mesi a singhiozzo. Troppo tempo in panchina, troppe attese. Roma e Napoli ci hanno provato, la Juventus ha sondato il terreno, ma alla fine è rimasto a Milano. Ora, però, deve ritagliarsi un ruolo da protagonista, e anche per lui la sfida di Torino può essere un crocevia importante.Koopmeiners e Frattesi, due talenti che si giocano il presente e, forse, anche il futuro., perché il rischio è che il suo valore cali e si trasformi in un problema di bilancio. Per una notte, però, contano solo il campo e la possibilità di cambiare le prospettive. L’ultima parola spetta a loro.