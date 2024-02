Francisco Barido, gol al debutto

Barido Juve, il comunicato ufficiale

Pronti via, Franciscoci mette la firma. Mancava ancora qualche dettaglio burocratico, dopo il suo arrivo a Torino a gennaio; poi il comunicato ufficiale sul sito della Juventus che vale come il semaforo verde: tutto risolto, il classe 2008 può finalmente giocare e mettersi in mostra.E Francisco Barido non ha perso tempo. Il debutto è arrivato oggi, con la maglia della Juventus Under 16 e, insieme, è arrivato il primo gol. I giovani bianconeri hanno vinto 4-1 in casa contro il Modena: oltre all’argentino, le altre reti portano le firme di Tiozzo (doppietta) e Badarau.Francisco Martin Barido è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile.Giocatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus.Benvenuto in bianconero!