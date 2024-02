E' stato uno dei colpi del mercato invernale della, e che colpo. Il club bianconero si é aggiudicato la stella del settore giovanile del Boca, Francisco, trequartista classe 2008. Il calciatore, il cui contratto é già stato depositato, ha cominciato a lavorare a Vinovo ma oggi non é sceso in campo con l'Under 16 di scena a Napoli. Il motivo é che Barido non può ancora giocare: mancano alcuni dettagli burocratici prima che il classe 2008 possa essere convocato e finalmente indossare la maglia bianconera.Come detto, i suoi primi step alla Juventus dovrebbero essere dall'Under 16. Chi lo conosce bene, però, assicura che sarà una tappa di passaggio e che il salto in Under 17 potrebbe essere più celere del previsto. Chi lo conosce benissimo, come tifosi e cronisti che seguono quotidianamente il Boca Juniors, piange lacrime amare perché ad andarsene é stato il talento più fulgido del settore giovanile.