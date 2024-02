Dove giocherà Barido

Chi è Francisco Barido e quando può debuttare

Francisco Martin Barido è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile.Giocatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus.Benvenuto in bianconero!Franciscodovrebbe cominciare il suo percorso dall'Under 16 della Juventus. Probabile, però, che possa puntare ad una promozione in Under 17 già nel finale della stagione in corso.Basterebbero la rabbia e la delusione di tifosi e addetti ai lavori argentini, per descrivere il potenziale di Francisco. Chi segue da vicino le vicende del Boca Juniors si mette le mani nei capelli: "Abbiamo perso il nostro giovane di maggior talento". E non è solo una questione di valore calcistico ma anche, e soprattutto, di valore economico. La Juventus ha anticipato tutti aggiudicandoselo a zero perché, a causa della minore età, il Boca non ha potuto fargli firmare un contratto professionistico che avrebbe tutelato il club argentino e permesso di scatenare un'asta alla quale, tra le altre, anche il Barcellona si sarebbe iscritto.Trequartista, mancino, numero dieci sulle spalle. Chi lo ha visto da vicino in Argentina, quando gli si chiede un parere, ha sempre la stessa reazione: "Vabbé, ma stiamo parlando di un fenomeno…". Al di là degli entusiasmi, che registriamo e che metteremo alla prova dei fatti, il suo percorso alla Juventus sarà graduale. Dovrebbe partire dall'Under 16 bianconera ma, anche qui, c'è chi la vede diversamente: "Vedrai che salirà presto in Under 17, se non in Primavera".