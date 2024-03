Camarda Milan, la situazione

Camarda Juve, quando è stato vicino ai bianconeri

Camarda Juve, la situazione futura

Dal sorriso spontaneo dell’esordio, esploso all’improvviso e senza controllo, una volta messo piede sul terreno di gioco di San Siro. Fino ad arrivare alle tensioni degli ultimi giorni: il futuro di Francescoè in bilico. Ma cosa sta succedendo?Impazzano le voci di mercato su Francescoche verrebbe accostato anche ad Come riporta calciomercato.com : Camarda festeggia gli anni domenica 10 marzo, e da allora potrà firmare il suo primo contratto da professionista. Il tempismo non è dei più favorevoli per il Diavolo, che vorrebbe posticipare la firma all'estate in maniera tale da estendere la durata massima dell'accordo (3 anni per i minorenni) dal 2026, con arrotondamento per difetto, al 2027, arrivando così a tre stagioni intere. Quanto ai dettagli del contratto, rimane ancora qualcosa da sistemare con l'entourage del giocatore, ma il Milan è fiducioso di poter arrivare senza grosse difficoltà alla fumata bianca.In passato, però, Francesco Camarda è stato molto vicino alla Juventus. Come riporta Sky, infatti, a 14 anni Francesco Camarda firmò il vincolo con il Milan, un accordo per accompagnarlo dai 14 ai 16 anni. In quel periodo fu la Juve a provare a strapparlo ai bianconeri: fu presentato a lui e alla famiglia un progetto di crescita. La trattativa c’era, ma alla fine Camarda optò per il Milan.Chiaro che, in una situazione ancora da definire come quella tra Camarda e il Milan, la Juventus osservi con attenzione alla finestra. Parliamo di uno dei giovani più promettenti del calcio italiano, già seguito dai bianconeri, e l’attenzione sugli under è sempre massima dalle parti della Continassa.