Francesco Calvo lascia la Juventus a fine stagione: andrà in Premier League

Getty Images

La carriera di Francesco Calvo

Ai titoli di coda, per la seconda volta,Dirigente apicale del club bianconero - Managing Director Revenue è il suo ruolo attuale -, al termine della stagione lascerà il suo ufficio alla Continassa.che ora si guarda altrove.Il dirigente resterà nel mondo del calcio e entrerà a far parte dell'Aston Villa, all'interno del club inglese si occuperà di tutto ciò che non è area football. Questa la prossima avventura di Calvo dopo che avrà lasciato la Juventus.

Francesco Calvo, manager torinese, ha costruito una solida carriera nel mondo del marketing e del calcio. Laureato in Business Administration all'Università Bocconi, ha conseguito un Master in Strategic Marketing nel 2002 presso la Profingest Management School. Ha iniziato la sua carriera nel 2004 in Philip Morris International, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Director Event Marketing nel 2011., venendo promosso nel 2014 a Chief Revenue Officer. Nel 2015 si è trasferito al Barcellona, mantenendo lo stesso ruolo fino al 2018. Successivamente ha lavorato per la Roma come Chief Revenue Officer e poi come Chief Operating Officer.Nel 2022 è tornato alla Juventus come Chief of Staff e, nel gennaio 2023, è stato nominato Chief Football Officer,Attualmente ricopre la carica di Managing Director Revenue & Football Development.La sua esperienza e competenza nel settore hanno reso Calvo una figura chiave nella ristrutturazione e nello sviluppo strategico della Juventus.