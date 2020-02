Aspettando i derby di Milano di domani sera, la Juventus vuole allungare su Inter e Lazio, cercando di espugnare il Bentegodi, stasera contro il Verona. Ecco i dati che la Juventus ha pubblicato sul proprio sito per descrivere il momento dei bianconeri.



JUVE 54 - 54 punti dopo 22 partite per la Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria sono 10 le squadre ad aver fatto così bene o meglio a questo punto, nove hanno poi terminato la stagione in vetta alla classifica - unica eccezione il Napoli 2017/18, di Maurizio Sarri.



BIANCONERI FUORI CASA - La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di campionato (2V), dopo che era rimasta imbattuta nelle prime sette fuori casa in questa Serie A (5V, 2N).