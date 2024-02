Adrien Rabio t è uscito nel corso del primo tempo tra Juventus e Frosinone dopo che per alcuni minuti stava zoppicando. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista francese. Rabiot ha subito infatti una forte contusione al piede destro. Il giocatore ha molto dolore per il colpo subito. Per capire meglio le sue condizioni e i tempi di recupero dovremo aspettare gli esami che svolgerà nei prossimi giorni, per escludere anche eventuali fratture. Il centrocampista francese giocava quest'oggi la sua 200esima partita con la Juve. Al suo posto è entrato Carlos Alcaraz.