Juventus-Felipe Anderson: la trattativa e le tempistiche

Juventus-Felipe Anderson, la mossa di Lotito

Come si traduce “” – linea guida per ogni movimento della - sul piano del calciomercato? Semplice, con l’attenzione massima alle occasioni che il mercato offre . E con occasione si intende, soprattutto, la lunga lista di quei calciatori che vedranno il proprio accordo con i club di appartenenza scadere il 30 giugno 2024. Tra questi c’èche, come ormai è noto, ha fatto un balzo in avanti nei pensieri della squadra mercato dellaPer, la situazione rimane fluida, con la Juventus che si sta posizionando in pole position. Il club bianconero ha grandi speranze di ricevere un sì definitivo. Tuttavia, nonostante questa posizione di vantaggio, nulla è ancora certo per il giocatore. Resta da vedere se si concretizzerà l'interesse della Juventus e se il giocatore accetterà il trasferimento. Le trattative tra la dirigenza bianconera e la sorella del calciatore – che ne cura gli interessi -, proseguono fitte.Claudio Lotito, però, non è intenzionato a mollare la presa e lasciare partitecosì facilmente e, soprattutto, a parametro zero. Per questo, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti con l’idea di