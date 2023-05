"Un bellissimo weekend si è appena concluso per il gruppo dsi legge sul sito della Juventus. "I ragazzi del gruppo C si sono aggiudicati inel loro livello di competizione (per la precisione, livello 3) nelle fasi nazionali giocatesi a Coverciano. Un evento stupendo e affollatissimo, che ha visto partecipare 450 atleti e 25 squadre, con ben tre compagini piemontesi laureatesi Campioni in tre differenti livelli."Sabato 20 maggioGirone: Juventus vs Feralpisalò 5-0Domenica 21 maggioSemifinale Juventus vs Napoli 8-1Finale Juventus vs Antrophos Civitanova Marche 2-0