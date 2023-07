Una nuova ed entusiasmante partnership per la. Una collaborazione unica nel suo genere con 032c, magazine e fashion brand berlinese. Il frutto di questa unione è la creazione di due maglie esclusive e a edizione limitata, oltre a una serie di accessori. Una collezione che rappresenta un’evoluzione ulteriore del rapporto tra sport e moda.Al cuore di questa partnership è la comune passione per l’autenticità e la creatività. E, ovviamente, al centro di tutto è la prima maglia adidas per la stagione 2023/2024, customizzata in due differenti versioni (manica corta e lunga), oltre a un cappello e una sciarpa. La collezione si contraddistingue per l’iconica fiamma simbolo di 032c, metafora della passione e del fervore dei tifosi juventini.La collezione - disponibile per l’acquisto online - è stata lanciata in grande stile con un evento al Terminal 27, concept store di West Hollywood, Los Angeles. Un evento tra i principali dello US Tour 2023 della Juventus a cui hanno partecipato Federico Gatti, Moise Kean, Paul Pogba e Dušan Vlahović oltre ai volti più celebri della scena fashion di L.A..«Oggi è un giorno entusiasmante – ha dichiarato Mike Armstrong, Chief Marketing and Communications Officer – perché inizia la collaborazione con un brand innovativo come 032c. Sappiamo che i giovani si avvicinano allo sport in modi nuovi rispetto al passato, attraverso i contenuti e le collaborazioni. Sport e moda si intersecano nella cultura giovanile e la Juventus lavora costantemente e in modo originale con gli innovatori della fashion industry».