Chi è Florentino Luis, l'alternativa a Tonali per la Juventus

La Juventus deve chiudere la stagione 2024/25 con un solo risultato. Per salvare, per quanto possibile, un'annata complicata su tanti fronti, ma non solo. La qualificazione alla Champions League apre diverse porte, molte delle quali davvero irrinunciabili per il club bianconero. Dall'aspetto economico a quello sportivo, fino al calciomercato che unisce entrambi i punti.



Insomma, blindare il quarto posto è fondamentale per lavorare alla prossima Juventus, per la quale iniziano già a circolare diversi nomi. Uno di questi, come riportato da Tuttosport, è Florentino Luis, centrocampista che gioca nel Benfica e che potrebbe rappresentare l'alternativa a Sandro Tonali.

Juventus, chi è Florentino Luis

Per il centrocampista del Newcastle, infatti, sono salite le quotazioni, ma non sarà semplice riportarlo in Italia: il club ingleseper assicurarselo, dunque gli scenari per il suo trasferimento a Torino sono tutt'altro che scontati da realizzare.





Come anticipato, però, la Juve studia diverse soluzioni per non arrivare impreparata. Tra queste c'è anche Florentino Luis, che secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe il "piano B" a Tonali. Il centrocampista portoghese era già stato sondato da Giuntoli nella scorsa estate, ma senza concretizzare l'affare.



Florentino Luis è un mediano cresciuto nelle giovanili del Benfica, club con cui ha sempre giocato - e gioca tutt'ora -con l'eccezione di due annate in prestito, rispettivamente al Monaco e al Getafe. Il classe 1999 è uno dei titolari fissi della squadra allenata da Bruno Lage, con ben 42 presenze fra campionato e coppe in questa stagione, in cui ha trovato due goal e un assist.



Le sue doti difensive sarebbero molto importanti per il centrocampo della Juventus, che avrà bisogno di ulteriori rinforzi oltre ai profili già presenti in rosa.



Passando alle cifre, invece, Florentino Luis si confermerebbe un'alternativa decisamente più abbordabile rispetto a Sandro Tonali. Al momento il portoghese guadagna poco meno di due milioni di euro a stagione, e alla Juventus l'ingaggio potrebbe aggirarsi tra i 2 e 2,5 milioni, una cifra in linea con il risanamento economico cominciato nell'annata in corso.



La valutazione di mercato del centrocampista sarebbe invece di circa 30 milioni, perciò molto dipenderà dalla qualificazione in Champions, che sotto l'aspetto economico concederebbe un sospiro importante anche verso il mercato in entrata.





