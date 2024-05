Lapianifica di rafforzare il centrocampo con almeno un acquisto per sostituire Pogba e forse un altro legato alle partenze estive. Adrienè al centro dell'attenzione, con il suo contratto in scadenza e le trattative per il rinnovo ancora incerte. La prossima settimana sarà cruciale, quando la madre-agente di Rabiot, Veronique, incontrerà il direttore tecnico Cristiano Giuntoli per discutere il futuro del giocatore. La Juventus mantiene fiducia, ma è consapevole delle difficoltà e della possibilità di perdere Rabiot a parametro zero. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.