Juventus, fissato il prezzo di Weah

un' ora fa



Timothy Weah resta in uscita dalla Juventus nonostante la trattativa per la sua cessione al Nottingham Forest sia ormai ufficialmente naufragata. La Juventus intanto, mentre prosegue i contatti con alcuni club tra cui il Marsiglia per la cessione dell'esterno americano, ha fissato il prezzo per cedere il giocatore. Weah può lasciare la Juventus per una cifra compresa tra i 13 e i 15 milioni. Si lavora per arrivare a trovare una sistemazione per Weah che sembra sempre più lontano da Torino.