Getty Images

Juventus, fissato il prezzo di Nico Gonzalez

3 ore fa

2

La Juventus sta lavorando sul mercato, quello in entrata dove avete già visto arrivare a Torino Jonathan David ma anche quello in uscita necessario per portare a termine nuovi colpi in entrata. Tra i giocatori in uscita c'è l'esterno argentino Nico Gonzalez arrivato un'estate fa dalla Fiorentina. Stando a quanto riferisce SportMediaset la Juventus avrebbe già fissato il prezzo dell'esterno, per cederlo la cifra richiesta sarebbe quella di 30 milioni di euro. Al momento a bussare alla porta della Juventus sarebbero alcuni club dall'Arabia Saudita che per ora stanno mostrando interesse ma non offerte concrete. Si lavora, ma la situazione potrebbe presto muoversi.