Getty Images

Juventus, fissato il prezzo di Nico Gonzalez

3 ore fa



Nico Gonzalez è ormai sul mercato. La Juventus ha messo tra i giocatori in uscita nel corso del mercato estivo l'esterno argentino classe 1998. L'inter sarebbe alla finestra, anche l'Atletico Madrid ma i primi a muoversi sarebbero alcuni club arabi che però non rappresenterebbero una meta gradita dall'esterno della Juventus. Dirigenza bianconera che dal canto suo ha fissato il prezzo per la cessione di Nico, verranno prese in considerazione le offerte da 30 milioni di euro a salire, la cifra che la Juventus ha versato un anno fa nelle casse della Fiorentina.