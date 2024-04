In vista della scadenza del contratto nel 2025, le trattative per il prolungamento del contratto di Samuelnon hanno ancora raggiunto un accordo. Di fronte a un'offerta allettante, l'esterno sinistro inglese potrebbe essere ceduto durante l'estate con l'obiettivo delladi ottenere almeno 15 milioni di euro, come riporta Tuttosport. Questa mossa porterebbe a una significativa plusvalenza, considerando che il giocatore del 2003 è stato acquisito dal Chelsea in giovane età, pagando solo un compenso di 100mila euro. La situazione rimane in evoluzione mentre la Juventus valuta le sue opzioni per il futuro del giocatore.