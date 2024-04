, che vanta 2 gol in 13 partite di campionato con la Roma (mentre non è stato inserito nella lista Uefa), ha una valutazione di 30 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interessamento del Borussia Dortmund, a caccia dell'erede di Hummels. L'olandese di nascita, che ha deciso di rappresentare la Spagna, ha esordito in Serie A il 22 ottobre 2023, entrando in campo al 78' di Milan-Juventus a San Siro. La Juventus, da parte sua, in caso di offerta convincente potrebbe sedersi al tavolo delle trattative e far partire il classe 2005.