Juventus, fissata la quota Champions League: quanti punti servono per arrivare nelle prime quattro in Serie A

AFP via Getty Images

Archiviata, si fa per dire, la delusione per la sconfitta di Eindhoven con conseguente eliminazione dalla, latorna a sintonizzarsi sull'obiettivo campionato e sulla trasferta di Cagliari, in programma domenica sera alla Unipol Domus contro la squadra diI bianconeri sono reduci tra vittorie consecutive nel contesto della, maturate contro Empoli, Como e Inter. L'obiettivo, a questo punto, è quello di dare ulteriore continuità ad una striscia di risultati che ha concesso a Madama di agganciare la Lazio al quarto posto in classifica.

La quota Champions

I precedenti nelle ultime stagioni

2019/20: Lazio, quarta con 78 punti

2020/21: Juventus, quarta con 78 punti

2021/22: Juventus, quarta con 70 punti

2022/23: Milan, quarto con 70 punti* (Juventus penalizzata di 10 punti)*

2023/24: Atalanta, quarta con 69 punti

La corsa Champions

Juventus 46

Lazio 46

Fiorentina 42

Milan 41*

Bologna 41*

Con 46 punti conquistati nelle prime 25 giornatate, la Juve ha ancora 13 partite a disposizione per costruirsi quel tesoretto necessario per centrare la qualificazione alla massima rassegna continentale, diventata l'obiettivo massimo in questo scorcio finale di stagione 2024/25.In base a quanto emerso dagli ultimi campionati di Serie A, il traguardo prefissato è quello dei 70 punti. In altre parole, alla Juventus dovrebbero bastare 24 punti nelle ultime 13 giornate per avere la certezza di chiudere tra le prime quattro in classifica, vista l'ormai compromessa situazione relativa al Ranking UEFA e alla possibilità di sbloccare il quinto posto extra. Nelle prime 25 gare, la Juve ha viaggiato ad una media di 1.84 punti a partita e per arrivare almeno a 70 servirà assestarsi - in questo segmento finale - su una media di 1.85.Che 70 sia la quota necessaria per arrivare in Champions League è confermato anche dagli esiti degli ultimi cinque campionati dove, chi è riuscito a scollinare questa cifra, si è poi assicurato la certezza di approdare alla massima rassegna continentale.La Juventus si giocherà il quarto posto con diverse squadre, ovvero Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna. I bianconeri hanno gli stessi punti della Lazio (46) che però dovrà portare in parallelo anche l'obiettivo Europa League. Ad inseguire, a quota 42 c'è la Fiorentina, anch'essa impegnata in Europa con la Conference. A 41, invece, troviamo sia il Milan che il Bologna, che però devono ancora recuperare una partita, ovvero lo scontro diretto in programma giovedì 27 febbraio, il cui esito potrebbe riscrivere la corsa all'Europa dei grandi.