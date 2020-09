Fissata la prima amichevole della Juve di Andrea Pirlo. Come riporta Sky Sport si giocherà domenica 13 alle ore 10.30 contro il Novara, squadra di Serie C. Proprio dal Novara è arrivato il giovane calciatore Tommaso Barbieri che questa mattina ha svolto le visite mediche al J MedicalFino a questo punto la Juve ha giocato solo una "mini" amichevole contro l'Under 23 (30 minuti a tempo) decisa da una rete di Marko Pjaca. Quella contro il Novara sarà la prima amichevole "vera" che darà le prime indicazioni a Pirlo ad una settimana dall'inizio del nuovo campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e con live testuale su Ilbianconero.com.