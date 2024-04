Juve, il futuro di Alex Sandro

Hanno fatto rumore, tanto. Forse anche più di quelli preventivi all'indirizzo di Massimiliano, nel momento della lettura delle formazioni, che quantomeno alla fine si sono trasformati in applausi grazie alla vittoria sulla Lazio, che ha scacciato parecchi fantasmi. Irivolti adal suo ingresso sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium hanno avuto un sapore un po' amaro, nel finale di un match che lasembrava aver ormai portato dalla sua parte iniziando a intravvedere la finale di Ne ha parlato anche lo stesso Allegri , definendo la reazione dei tifosi "sbagliata" di fronte a un giocatore che "ha 300 partite, vinto scudetti e fatto interventi importanti quando è entrato"."Ha 323 presenze in bianconero e l'unica colpa di essere invecchiato: non merita questa irriconoscenza": scrive così oggi La Repubblica a proposito del brasiliano, che a fine stagione dirà addio alla Juve dopo nove anni. Il club bianconero, a questo proposito, è già al lavoro per individuare i possibili sostituti: i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono ormai quelli noti, con Riccardodel Bologna edell'Atletico Madrid in cima all'elenco.