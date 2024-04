JUVENTUS, ALLEGRI-YILDIZ, COS'È SUCCESSO

Dopo il siparietto in Coppa Italia, proseguono le incomprensioni tra il tecnico della Juventus Massimilianoe il fantasista turco classe 2005 Kenan. Infatti, anche nella serata di ieri nella gara tra la Vecchia Signora e latra i due c'è stata un'incomprensione che ha fatto infuriare Max. Nel corso degli ultimi minuti di gara infatti la Juventus ha una possibilità di ripartire, palla sui piedi di Kenan. Allegri si sbraccia urlandogli: "Bandierina, bandierina" chiedendogli quindi di andare a conquistarsi un corner per far rifiatare la squadra. Yildiz non ascolta Max, non si sa se non lo abbia sentito perchè concentrato sulla gara o perchè volesse mettersi in mostra, si conquista comunque un prezioso calcio di punizione dal limite dell'area che fa rifiatare tutti quanti. Allegri però saltella sul posto, arrabbiato.Nello spogliatoio, Allegri si sarebbe fatto sentire per questo episodio ma non soltanto all'interno dello spogliatoio al termine della gara. Il tecnico toscano infatti avrebbe alzato i toni al triplice fischio, salvo poi presentarsi ai microfoni con aria tranquilla e fornendo un'attenta analisi della gara. Qualche rischio di troppo (come quello di Yildiz) ed i gol annullati avrebbero fatto arrabbiare Max al triplice fischio. "Cose di campo" direbbe qualcuno, per cui tutto risolto.