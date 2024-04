E alla fine arriva. Per fortuna della Juve, che pure non ha approcciato male, né proseguito timorosa. Però, ecco, qualcosa in più sulla continuità si poteva richiedere. Tant'é: è, all'Allianz Stadium la Fiorentina si fa vedere solo nel finale della prima frazione, giusto per il gusto di mettere un po' d'apprensione, pure per regalarsi una ripresa diversa.La squadra di Allegri dà però segnali incoraggianti, soprattutto nella parte iniziale della sfida: è più libera di testa, quindi di gamba. Alla fine, il vantaggio di Gatti è un premio al merito, e ci sta tutto.