Come riporta Opta, Cristiano Ronaldo ha terminato il gennaio del 2020 avendo segnato in ciascuna delle cinque gare disputate con la Juventus in tutte le competizioni - solo una volta in carriera ha fatto meglio in un singolo mese di un anno a livello di club: gol in tutti sette i match nel marzo 2014. Cristiano Ronaldo, inoltre, ha segnato in tutte le ultime otto partite di campionato, l’ultimo giocatore della Juventus a fare meglio in Serie A è stato David Trezeguet (nove nel dicembre 2005). In più, solo due volte in carriera in campionato il fuoriclasse portoghese è arrivato ad almeno nove: nel novembre 2014 e nel maggio 2018.