Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Obbligatorio tornare a vincere anche in campionato per la Juventus che non ottiene tre punti in Serie A da quattro gare. I bianconeri ospitano questa sera all'lareduce dal successo in Coppa Italia e possibile avversaria della Juve nell'atto finale della competizione.La Juventus dovrebbe riproporre la formazione scesa in campo contro la Lazio in Coppa Italia. Tra i pali torna Szczesny.• Data: domenica 7 aprile 2024• Dove: Allianz Stadium (Torino)• Orario: 20:45• Canale TV: DAZN (canale 214 del decoder Sky)• Streaming: DAZN• Competizione: 31ª giornata di Serie A