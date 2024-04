È tutto pronto all'Allianz Stadium per il match travalido per la 31^ giornata di Serie A. Una partita importantissima per i bianconeri, che non possono permettersi di lasciare per strada ulteriori punti nella corsa Champions e devono tornare alla vittoria anche in campionato, dopo il successo contro la Lazio in Coppa Italia (torneo in cui potrebbero trovare nuovamente la squadra viola in finale). Fischio d'inizio alle 20.45. Arbitra Federico La Penna, con l'esperto Gianluca Aureliano al Var.