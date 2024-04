Juventus-Fiorentina, la moviola

Arbitro: La Penna

Assistenti: Colarossi e Lo Cicero

Var: Di Paolo

Avar: Dionisi

La Juventus affronta la Fiorentina all'Alliianz Stadium (match che inizierà alle 20:45). I bianconeri, reduci da quattro partite consecutive senza vincere in campionato, cercano di tornare al successo dopo quello ottenuto in Coppa Italia contro la Lazio. Una vittoria che sarebbe ancora più importante alla luce del pareggio del Bologna e della sconfitta dell'Atalanta. Di seguito la designazione arbitrale di Juventus-Fiorentina e la moviola della partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SU ILBIANCONERO 40' - Tanti duelli in mezzo al campo, La Penna lascia giocare31' - Terzo gol annullato alla Juventus, sempre per fuorigioco. Aveva segnato Vlahovic ma Mckennie era in offside. Gol annullato dal Var.20' - Gol di Federico Gatti su sviluppi di calcio d'angolo, questa volta tutto regolare.13' - Altro gol annullato alla Juve, questa volta era stato Vlahovic a segnare ma sulla traiettoria c'è stata la deviazione di Bremer che era offside.6' - Gol di Mckennie annullato per fuorigioco. Il texano era oltre la difesa della Fiorentina sul colpo di testa di Gatti. Decisione presa subito dall'assistente.