Juventus e Fiorentina si sfidano all'Allianz Stadium per la 22a giornata di campionato. All'Allianz Stadium calcio d'inizio alle ore 12.30. Questi alcuni dati Opta sull'incontro: ​La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più partite (77) che subito più reti (263) in Serie A, completano 33 successi dei viola e 51 pareggi. La Juventus segna da ben 33 gare casalinghe consecutive contro la Fiorentina in Serie A, è la striscia interna più lunga per una squadra contro una singola avversaria nella storia della massima serie. In caso di successo, la Juventus diventerà la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A (inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi). 15 delle ultime 16 volte in cui la Juventus ha subito una sconfitta in campionato, ha poi immediatamente vinto il match di Serie A successivo. La Vecchia Signora non perde infatti due gare di fila nella massima serie da agosto 2015.



Juve: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Douglas Costa, Higuain.

Fiorentina (4-4-2): Dragowski; Lirola, Ceccherini, Pezzella, Igor; Ghezzal, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone.



DIRETTA