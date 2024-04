In casa bianconera due indizi devono necessariamente fare una prova. Oltre all’ottimo risultato ottenuto nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio, la Juventus ha tirato fuori una prestazione finalmente ai livelli della prima parte di stagione.che si appresta ad affrontare la trasferta piemontese dopo l’affermazione interna di misura sull’Atalanta nel primo round dell’altra semifinale della coppa nazionale.A dispetto dell’incertezza che accompagna da sempre le sfide molto sentite da entrambe le parti, i traders sembrano non avere dubbi su come andrà a finire.Per difendere il terzo posto, insidiato da vicino da un Bologna distante due soli punti in classifica, Danilo e compagni cercano un successo in una delle classiche del calcio italiano. Secondo Betclic, il segno 1 è l’esito più probabile del confronto dell’‘Allianz Stadium’, con quota 1.78. Più difficile assistere a un pareggio, a 3.30, o a un colpaccio dei viola, stimato a 4.25. Lo scenario della goleada resta in ogni caso remoto, dato che l’Under 2.5, a 1.61, è considerato decisamente favorito rispetto all’Over 2.5, a 2.00.Un gol di Fabio Miretti al decimo minuto della partita disputata allo Stadio ‘Artemio Franchi’ il 5 novembre 2023 fu sufficiente alla Juventus per avere la meglio sulla formazione di Vincenzo Italiano. Stesso epilogo nell’incontro più recente giocato a Torino in campionato, il 12 febbraio 2023, quando a decidere la contesa fu Adrien Rabiot. Un altro successo bianconero per 1-0 è quotato a 5.50 da Betclic.