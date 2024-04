Questo è il corto muso, se vi pare. Anzi: se vi piace. Lavince contro laper 1-0 ed è uno dei successi più pesanti della stagione: regala uno spicchio importantissimo di Champions League, il traguardo "principale", per dirla alla Allegri. Che come sempre sta lì, a sudare e ad arrabbiarsi, ad alzare la voce e poi a sorridere. La Juve sembra guarita, un po' più forte, ma solo mentalmente. Anche quando può arrivare la beffa, a sostenere la squadra bianconera c'è un fattore mai visto negli ultimi due mesi: la fortuna.Così torna il successo, tornano i tre punti. Torna la serenità, con un finale che può finalmente farsi in discesa. Questo gruppo è artefice del proprio destino: ora se n'è convinto di nuovo.