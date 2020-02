Juventus e Fiorentina scendo in campo quest'oggi all'Allianz Stadium. Calcio d'inizio alle ore 12.30. ​La Juventus segna da ben 33 gare casalinghe consecutive contro la Fiorentina in Serie A, si tratta della striscia interna più lunga per una squadra contro una singola avversaria nella storia della massima serie. In caso di successo, la Juventus diventerà la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A (inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi).



Queste le scelte di formazione dei due tecnici:



Juve (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Douglas Costa, Higuain.

Fiorentina (4-4-2): Dragowski; Lirola, Ceccherini, Pezzella, Igor; Ghezzal, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone.