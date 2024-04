Nuovo appuntamento con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Fiorentina. Il tecnico bianconero torna a parlare dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, che potrebbe aver messo la parola 'fine' al periodo di crisi dei bianconeri.



Sarà proprio così? Il mister, quest'oggi, ci darà la sua opinione. Allegri potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle prestazioni della squadra e sulle prospettive per la sfida imminente contro la Fiorentina. La conferenza stampa potrebbe rivelare anche le sue strategie e le scelte di formazione in vista del match cruciale. I tifosi della Juventus attendono con trepidazione le parole del loro allenatore, sperando in una svolta positiva per la squadra.