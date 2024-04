Laospiterà domenica alle 20.45 la Fiorentina all'Allianz Stadium per la gara di campionato. Bianconeri di Massimilianoreduci dalla vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro la Fiorentina. Stando al Corriere dello Sport, la Vecchia Signora farà solo un cambio rispetto alla formazione che ha battuto la squadra di Igor Tudor martedì sera allo Stadium. L'unico volto nuovo rispetto al match di martedì sera sarà tra i pali. Infatti rientrerà il portiere titolare Szczesny che in Coppa Italia aveva lasciato il posto a Mattia Perin. Al momento sembra che Allegri non abbia in mente latri cambi verso la sfida conto i viola di Vincenzo Italiano.