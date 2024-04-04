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L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 7 aprile.

 

SALERNITANA - SASSUOLO     Venerdì 05/04 h.20.45

SOZZA (foto)

BRESMES – BERCIGLI

IV:      MINELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       GARIGLIO

 

MILAN – LECCE     Sabato 06/04 h.15.00

MASSIMI

BACCINI – YOSHIKAWA

IV:      COLOMBO

VAR:     MARINI

AVAR:       VALERI

 

ROMA – LAZIO     Sabato 06/04 h.18.00

GUIDA

DI IORIO – PERROTTI

IV:       FABBRI

VAR:      IRRATI

AVAR:        MARESCA

 

EMPOLI – TORINO     Sabato 06/04 h.20.45

MASSA

MOKHTAR – BAHRI

IV:     COSSO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     ABISSO

 

FROSINONE – BOLOGNA     h. 12.30

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV:      COLLU

VAR:     VALERI

AVAR:     MERAVIGLIA

 

MONZA – NAPOLI     h. 15.00

DOVERI

MELI – ALASSIO

IV:     PERENZONI

VAR:     ABISSO

AVAR:      MARINI

 

CAGLIARI – ATALANTA     h. 18.00

RAPUANO

BINDONI – TEGONI

IV:       MARINELLI

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     MARESCA

 

H. VERONA – GENOA     h. 18.00

MANGANIELLO

BERTI – SCATRAGLI

IV:     MONALDI

VAR:      PATERNA

AVAR:       IRRATI

 

JUVENTUS – FIORENTINA     h. 20.45

LA PENNA

COLAROSSI – LO CICECRO

IV:       FELICIANI

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DIONISI

 

UDINESE – INTER     Lunedì 08/04 h. 20.45

PICCININI

VIVENZI – CECCONI

IV:     BARONI

VAR:     SERRA

AVAR:       AURELIANO