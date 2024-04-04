SALERNITANA - SASSUOLO Venerdì 05/04 h.20.45
SOZZA (foto)
BRESMES – BERCIGLI
IV: MINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
MILAN – LECCE Sabato 06/04 h.15.00
MASSIMI
BACCINI – YOSHIKAWA
IV: COLOMBO
VAR: MARINI
AVAR: VALERI
ROMA – LAZIO Sabato 06/04 h.18.00
GUIDA
DI IORIO – PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: IRRATI
AVAR: MARESCA
EMPOLI – TORINO Sabato 06/04 h.20.45
MASSA
MOKHTAR – BAHRI
IV: COSSO
VAR: DI PAOLO
AVAR: ABISSO
FROSINONE – BOLOGNA h. 12.30
ORSATO
CARBONE – GIALLATINI
IV: COLLU
VAR: VALERI
AVAR: MERAVIGLIA
MONZA – NAPOLI h. 15.00
DOVERI
MELI – ALASSIO
IV: PERENZONI
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
CAGLIARI – ATALANTA h. 18.00
RAPUANO
BINDONI – TEGONI
IV: MARINELLI
VAR: PAIRETTO
AVAR: MARESCA
H. VERONA – GENOA h. 18.00
MANGANIELLO
BERTI – SCATRAGLI
IV: MONALDI
VAR: PATERNA
AVAR: IRRATI
JUVENTUS – FIORENTINA h. 20.45
LA PENNA
COLAROSSI – LO CICECRO
IV: FELICIANI
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI
UDINESE – INTER Lunedì 08/04 h. 20.45
PICCININI
VIVENZI – CECCONI
IV: BARONI
VAR: SERRA
AVAR: AURELIANO