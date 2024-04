JUVENTUS-FIORENTINA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Chiesa

Vlahovic

Terracciano

Kayode

Milenkovic

Ranieri

Biraghi

Mandragora

Bonaventura

Gonzalez

Barak

Kouamé

Belotti

Juventus-Fiorentina: tutte le statistiche

Considerando soltanto il girone di ritorno, Juventus e Fiorentina sarebbero nella parte bassa della classifica di Serie A: i bianconeri undicesimi con 13 punti in 11 partite e i toscani sedicesimi con una media esatta di un punto a match, 10 in dieci gare giocate.

La Juventus ha ottenuto un solo successo nelle ultime nove partite di campionato; in Serie A i bianconeri non si fermano a una sola vittoria in una serie di 10 gare dal 1999, tra quelle una sconfitta contro la Fiorentina.

La Juventus potrebbe rimanere senza successi per tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2015.

La Juventus ha un distacco di almeno 20 punti dalla prima in classifica dopo 30 gare stagionali per la seconda volta nella storia della Serie A. Nella stagione 1955/1956 la Juventus aveva 28 punti e la Fiorentina ne aveva totalizzati 48).

Solo Fiorentina (12) e Roma (11) hanno realizzato più gol di testa della Juventus, a quota nove come Inter e Milan, in questo campionato di Serie A.

Il 29% delle reti incassate dalla Juventus in questo campionato sono state da fuori area (7/24), percentuale record nella Serie A 2023/2024. Tuttavia, tutti gli ultimi otto gol incassati dai bianconeri in campionato sono stati dall'interno dell'area di rigore.

Nessuna squadra ha concesso meno reti della Juventus su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato: cinque, come l'Inter.

La Juventus ha segnato sette gol su sviluppo di corner in questo campionato, solamente il Milan – a quota otto – ha fatto meglio.



PROTAGONISTI BIANCONERI

Sono due i grandi ex dell’incontro Dusan Vlahovic (98 presenze e 44 gol in Serie A) e Federico Chiesa (137 gare e 26 reti in campionato), che da quando hanno lasciato la Fiorentina non hanno mai preso parte a nemmeno un gol contro i viola in tutte le competizioni: zero gol e assist per il serbo in cinque sfide, altrettanto per l’italiano in quattro confronti.

Torna disponibile dopo la squalifica Dusan Vlahovic: con lui in campo in questo campionato, la Juventus ha una percentuale di vittorie del 64%, una media punti di 2.2 e segna 1.6 gol a partita, dati che scendono rispettivamente al 20%, a un punto a match e a 0.8 reti realizzate a incontro senza di lui. Il numero 9 bianconero ha realizzato 16 gol in questa stagione considerando tutte le competizioni, suo record con la maglia della Juventus; nelle ultime due stagioni con la Fiorentina aveva segnato 21 gol (2020/2021) e 20 reti (2021/2022).

Federico Chiesa ha segnato otto gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni, tanti quanti nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 messe insieme (quattro reti ad annata).

La prima delle tre doppiette di Moise Kean in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, il 28 gennaio 2018 con la maglia dell'Hellas Verona; il classe 2000, tuttavia, non ha partecipato nemmeno a una rete in cinque sfide con la Juventus contro i viola in campionato.

Alex Sandro ha realizzato un gol contro la Fiorentina in Serie A, il 20 aprile 2019, e solo contro quattro squadre ha trovato due reti nel massimo campionato italiano (Crotone, Parma, Sassuolo e Torino).

Adrien Rabiot, che ha realizzato un gol contro la Fiorentina in Serie A (12/02/2023), ha fornito tre assist in questo campionato e ha fatto meglio solamente nel 2022/2023 nel massimo campionato italiano (quattro passaggi vincenti).

L’unico gol di Fabio Miretti in Serie A è stato nella gara di andata e ha regalato la vittoria per 1-0 alla Juventus, il 5 novembre 2023.

Tra i calciatori della Juventus solo Filip Kostic (4.8) conta più cross su azione per 90 minuti rispetto a Samuel Iling-Junior (4.2).

Solo Rafael Leao (16) e Federico Dimarco (12) hanno creato più chiare occasioni da gol per i compagni di Filip Kostic (10) in questa Serie A; il serbo ha servito 12 assist dall’inizio dello scorso campionato, almeno quattro più di qualsiasi altro giocatore della Juventus.

Andrea Cambiaso ha realizzato due gol e fornito tre assist in questo campionato e con una partecipazione attiva migliorerebbe la sua migliore prestazione in una stagione di Serie A (cinque partecipazioni – una rete e quattro assist – anche nel 2021/2022, con il Genoa).

Bremer ha realizzato due gol in questo campionato e dopo la sua prima stagione (2018/2019) in cui non aveva trovato reti in cinque presenze totali, potrebbe diventare il secondo difensore capace di segnare almeno tre gol in ognuno degli ultimi cinque tornei di Serie A, dopo Theo Hernandez.

Manuel Locatelli è uno dei due giocatori di movimento che contano più palle lunghe arrivate a destinazione in questo campionato di Serie A (145, al pari di Rrahmani).

Solo Olivier Giroud e Rafael Leao (otto) hanno fornito più assist di Weston McKennie (sette) in questa Serie A; in particolare, il calciatore statunitense ha partecipato con quattro passaggi vincenti a quattro delle ultime sei reti della Juventus in campionato.

Juve-Fiorentina: Allegri e Italiano a confronto

Vincenzo Italiano ha perso cinque partite di Serie A contro la Juventus (1V, 1N), solo contro la Lazio (sei) conta più sconfitte da allenatore nella competizione.

Massimiliano Allegri ha affrontato 26 volte la Fiorentina in Serie A e solo contro Lazio e Inter (27) ha collezionato più sfide da allenatore nel massimo campionato italiano; contro i viola sono arrivate 14 vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte per l'attuale tecnico dei bianconeri.

Massimiliano Allegri ha vinto il primo e gli ultimi due dei suoi cinque confronti con Vincenzo Italiano in Serie A, con un successo dell'attuale tecnico dei viola e un pareggio a completare il bilancio.

Dopo essere tornata alla vittoria in Coppa Italia, la deve riprendere la marcia anche in campionato, per non perdere ulteriore terreno nella corsa Champions. Appuntamento, dunque, all'Allianz Stadium, per il match della contro la. Massimiliano Allegri, ben consapevole dell'importanza della partita, ha deciso di andare "sul sicuro" senza tentare ulteriori esperimenti, rispolverando dunque il suo 3-5-2 dopo il test poco felice della scorsa settimana. Avrà ragione?