Juve-Fiorentina, i convocati



1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

51 Mbangula

La lista dei convocati di mister Thiago Motta per la gara di oggi pomeriggio #JuveFiorentina



— JuventusFC (@juventusfc) December 29, 2024

Laha reso nota la lista dei convocati diramata da Thiago Motta per la sfida di questa sera contro la. La partita, molto attesa, vedrà il ritorno in campo di diversi giocatori importanti per la squadra bianconera, che punta a presentarsi al meglio contro un avversario di grande qualità. Un confronto decisivo per entrambe le formazioni.