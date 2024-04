Sarà Federicol'arbitro del match di domenica all'Allianz Stadium tra, valido per la 31^ giornata di Serie A. Il fischietto sarà affiancato dagli assistenti Valerio Colarossi e Alessandro Lo Cicero, mentre come Quarto uomo è stato scelto Ermanno Feliciani. Alci sarà invece Gianluca, con Avar Federico Dionisi. La partita prenderà il via alle 20.45. I bianconeri dovranno andare a caccia di una vittoria per confermare quanto di buono hanno fatto vedere in Coppa Italia e mettere in cascina punti importanti per la corsa Champions.